События

10:23 06.03.2021

Папа Римский встретился с великим аятоллой Ирака

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Папа Римский встретился с великим аятоллой Ирака

Папа Римский Франциск в ходе своего исторического визита в Ирак встретился в субботу с великим аятоллой Али аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов.

Встреча в священном иракском городе Эн-Наджаф прошла за закрытыми дверями. Как отмечает агентство Associated Press, ей предшествовали месяцы подготовки и обсуждения деталей. Основной темой обсуждения стало положение подвергавшегося преследованию христианского меньшинства в Ираке.

Папа Франциск прибыл в Багдад накануне. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии COVID-19. Папа Римский отправился в поездку с намерением призвать представителей разных религий к миру и братству.

Фото Vatican News

Теги: #ирак #папа_римский #аятолла
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