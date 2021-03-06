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09:50 06.03.2021

От коронавируса вакцинировали около 16 тыс. украинцев - Минздрав

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От коронавируса вакцинировали около 16 тыс. украинцев - Минздрав

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 3277 человек, на утро субботы всего от коронавируса привито 15758 граждан, сообщает Минздрав (проект "Коронавирус_инфо").

За сутки больше всего вакцинировано в Донецкой области – сделано 360 прививок, за весь период прививочной кампании самое большое количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (284 прививки).

В Киеве за минувшие сутки сделано 100 прививок.

Как сообщалось, первая партия в 500 тыс. вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) была лоставлена в Украину утром 23 февраля.

25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

 

Теги: #статистика #вакцинация #украина
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