События

09:43 06.03.2021

Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

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Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, сообщает армянская газета "Жоховурд" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

Издание отмечает, что Макарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете в связи с упущениями по время войны в Карабахе осенью 2020 года.

Генпрокуратура не сообщила других подробностей, отметив лишь, что она содержит гостайну.

Указано, что Макарян - один из четырех высокопоставленных военных, не присоединившихся к заявлению руководства ГШ ВС с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Теги: #обвинение #генерал #армения
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