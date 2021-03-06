Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, сообщает армянская газета "Жоховурд" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

Издание отмечает, что Макарян проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в Следственном комитете в связи с упущениями по время войны в Карабахе осенью 2020 года.

Генпрокуратура не сообщила других подробностей, отметив лишь, что она содержит гостайну.

Указано, что Макарян - один из четырех высокопоставленных военных, не присоединившихся к заявлению руководства ГШ ВС с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.