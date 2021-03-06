На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, 15°С мороза

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром составляет -15°С, облачно и ветрено.

"По состоянию на 8:15 06.03.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -15°С, ветер северный, 16-17 м/с", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве по состоянию на 9:30 температура воздуха -2°С, ясно.