События

09:32 06.03.2021

На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, 15°С мороза

1 мин читать
На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, 15°С мороза

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром составляет -15°С, облачно и ветрено.

"По состоянию на 8:15 06.03.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -15°С, ветер северный, 16-17 м/с", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве по состоянию на 9:30 температура воздуха -2°С, ясно.

Теги: #гора_пип_иван #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 05.03.2021
В Украине на выходных будет прохладно, с ночными заморозками, в субботу во многих областях выпадет снег

В Украине на выходных будет прохладно, с ночными заморозками, в субботу во многих областях выпадет снег

10:15 05.03.2021
Украину в предпраздничные дни ожидают дневное солнце и ночные заморозки

Украину в предпраздничные дни ожидают дневное солнце и ночные заморозки

12:26 03.03.2021
В Украине будет тепло и без осадков, в пятницу - мокрый снег и дождь

В Украине будет тепло и без осадков, в пятницу - мокрый снег и дождь

11:53 02.03.2021
В Украине в среду без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь

В Украине в среду без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь

12:35 01.03.2021
Теплая весенняя погода порадует украинцев в ближайшие дни

Теплая весенняя погода порадует украинцев в ближайшие дни

12:59 28.02.2021
В первые дни весны в Украине будет влажно, местами пройдет небольшой мокрый снег, температурный фон существенно не изменится

В первые дни весны в Украине будет влажно, местами пройдет небольшой мокрый снег, температурный фон существенно не изменится

11:39 27.02.2021
В Украине финал зимы без существенных осадков, температура выше нуля

В Украине финал зимы без существенных осадков, температура выше нуля

09:53 27.02.2021
На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

На горе Поп Иван Черногорский туманно и тихо

11:47 26.02.2021
На большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди

На большей части территории Украины ожидаются небольшие дожди

12:07 24.02.2021
Атлантический воздух принесет в Украину потепление

Атлантический воздух принесет в Украину потепление

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

В Украине за сутки 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 351 человек

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием патрульного авто – полиция

В СММ ОБСЕ зафиксировали около 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн

В Украине за сутки 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 351 человек

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет

Байден продлил санкции против Ирана

В США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и РФ

Образовательным учреждениям Львовской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 9 марта

Россия выходит из соглашения с США в рамках завершившегося в 2013г проекта ВОУ-НОУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА