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08:47 06.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 116 млн 61 тыс. 296, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 580 тыс. 50, выздоровели более 91 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 28 млн 890 тыс. 34 инфицированных COVID-19, зафиксирован 522 тыс. 761 летальный исход, излечились около 20 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 192 тыс. 45, число скончавшихся - 157 тыс. 656, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных - у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 896 тыс. 227 заболевших, из них умерли 262 тыс. 770 человек, вылечились более 9,6 млн.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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