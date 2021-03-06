События

08:22 06.03.2021

В Украине за сутки 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 351 человек

1 мин читать
В Украине за сутки 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 351 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 9 144 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 3 351 человек, умерли 156 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 марта 2021 года. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 309 человек; ️летальных случаев - 156; выздоровело – 3 351 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 394 061 человек, 26 919 человек - умерло, выздоровели – 1 194 373 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:47 06.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн, число жертв - 2,58 млн

03:28 06.03.2021
Образовательным учреждениям Львовской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 9 марта

Образовательным учреждениям Львовской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 9 марта

00:57 06.03.2021
Власти Бельгии переходят к осторожному ослаблению антикоронавирусных ограничений

Власти Бельгии переходят к осторожному ослаблению антикоронавирусных ограничений

20:58 05.03.2021
В Израиле с воскресенья существенно ослабят коронавирусные ограничения

В Израиле с воскресенья существенно ослабят коронавирусные ограничения

20:36 05.03.2021
В Великобритании прививку от COVID-19 сделали 40% взрослого населения

В Великобритании прививку от COVID-19 сделали 40% взрослого населения

08:18 05.03.2021
В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

06:42 05.03.2021
Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

20:26 04.03.2021
Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

17:26 04.03.2021
В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

16:35 04.03.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

Темпы вакцинации от COVID-19 рассчитываются исходя из количества вакцины в Украине – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием патрульного авто – полиция

В СММ ОБСЕ зафиксировали около 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

РФ запретила Джемилеву въезд в Крым до 2034 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Замначальника Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела по карабахским событиям

На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, 15°С мороза

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет

Байден продлил санкции против Ирана

В США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и РФ

Россия выходит из соглашения с США в рамках завершившегося в 2013г проекта ВОУ-НОУ

Министр АПК анонсировал запуск интерактивного портала Госгеокадастра в конце марта

Гостаможня нуждается в обновлении инфраструктуры на 5-10 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА