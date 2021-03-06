В Украине за сутки 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 351 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 9 144 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 3 351 человек, умерли 156 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 марта 2021 года. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 309 человек; ️летальных случаев - 156; выздоровело – 3 351 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 394 061 человек, 26 919 человек - умерло, выздоровели – 1 194 373 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.