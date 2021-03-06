Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"… В результате, один украинский военный получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Сообщается, что вблизи Песок противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Также российские наемники осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов рядом с Широкино.

Неподалеку Водяного противник вел прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в направлении Авдеевки - из стрелкового оружия. Огнем из станкового противотанкового гранатомета зафиксирован обстрел позиции ООС вблизи Талаковки.

В пригороде Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

"С начала текущих суток, 6 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.