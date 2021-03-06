Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет

Украина не обращалась к Москве за помощью в решении конфликта на Донбассе, такого обращения не будет. Киев готов дать отпор на всевозможные сценарии со стороны Москвы на Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", - заявил он в эфире "Украина 24" в пятницу.

Первый президент отметил, что Россия часто меняет риторику по решению конфликта на Донбассе.

"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? (…) Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет", – заявил Кравчук.

Он также подчеркнул, что Украина не просит "агрессора помогать (…) решить ситуацию с агрессором - это некая странность".

"Но они (руководство России – ИФ) настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить", - считает Кравчук.