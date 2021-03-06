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04:59 06.03.2021

В США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и РФ

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В США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и РФ

Администрация США считает, что Китай и Россия используют поставки другим странам вакцин от COVID-19 для выполнения дипломатических задач, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, США выступают за то, чтобы передача вакцин на мировой арене проводилась "через международные координационные механизмы, такие, как, к примеру, COVAX".

Она пояснила, что США будут готовы активнее помогать другим странам с вакцинами, когда выполнят задачу по иммунизации собственного населения.

Теги: #сша #россия #китай #вакцины
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