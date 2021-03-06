Образовательным учреждениям Львовской области рекомендовали перейти на дистанционное обучение с 9 марта

Львовская областная комиссия по СЧ и ТБ рекомендовала всем образовательным учреждениям области кроме детсадов и специальных учреждений перейти на дистанционное обучение с 9 марта в связи с ростом заболеваемости на коронавирус.

"По результатам заседания комиссии учреждениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования вне зависимости о формы собственности, кроме учреждения дошкольного образования, специальных учреждений образования с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - говорится в сообщении на сайте Львовской ОГА в пятницу.

Кроме того, комиссия рекомендовала начать каникулы в учреждениях среднего образования.

По данным Львовской ОГА, на протяжении двух последних недель ситуация с заболеваемостью на коронавирус в области ухудшается: в данное время заняты 43% мест в больницах, где лечат ковидных больных, а две недели назад этот показатель не превышал 30% мест.