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02:09 06.03.2021

Россия выходит из соглашения с США в рамках завершившегося в 2013г проекта ВОУ-НОУ

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Россия выходит из соглашения с США в рамках завершившегося в 2013г проекта ВОУ-НОУ

Россия выходит из соглашения, регулировавшего поставки гексафторида урана из США в рамках завершившегося в 2013 г. российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана.

Соглашение между Минатомом РФ и Минэнерго США относительно перемещения исходного материала в Российскую Федерацию от 24 марта 1999 г., прекращает свое действие правительственным распоряжением от 2 марта 2021 г. N518-р, которое опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Госкорпорации "Росатом" с участием МИДа РФ поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.

Соглашение от 1999 г. регулировало поставки гексафторида урана, передаваемого в Россию из США.

В "Росатоме" не стали комментировать документ.

Россия и США подписали соглашение о переработке и продаже 500 тонн оружейного урана, извлеченного из российских ядерных боеголовок (соглашение ВОУ-НОУ), в феврале 1993 года. Передаваемый в разбавленном виде уран предназначен для использования в качестве топлива для коммерческих АЭС. В рамках соглашения ВОУ-НОУ предприятия "Росатома" перерабатывали оружейный уран, признанный избыточным в РФ, в низкообогащенный, пригодный для гражданской ядерной энергетики, а затем поставляли его в США. Одна из составляющих цены поставок - стоимость работы разделения. Уполномоченным агентом РФ по продаже урана в рамках контракта является "Техснабэкспорт".

Действие контракта истекло в 2013 году. Сообщалось, что доход российской стороны по контракту ВОУ-НОУ составил около $17 млрд.

Теги: #соглашение #сша #уран #россия
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