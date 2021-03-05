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23:11 05.03.2021

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием патрульного авто – полиция

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Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП с участием патрульного авто – полиция

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса с участием служебного автомобиля патрульной полиции, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Одесской области.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

На месте аварии, которая произошла вблизи КП "Дачное", работают полицейские.

Теги: #одесская #дтп_жертвы
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