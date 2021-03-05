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22:12 05.03.2021

Гетманцев: победой налоговой амнистии будет вывод $20 млрд из "тени"

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Гетманцев: победой налоговой амнистии будет вывод $20 млрд из "тени"

Победой налоговой амнистии будет вывод $20 млрд из теневой экономики, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я считаю, будет победой, если мы до  $20 млрд из "тени", - сказал Гетманцев в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

При этом каков будет доход государства от легализации таких активов спрогнозировать сложно, отметил он.

"Фискальная цель - не первая цель (налоговой амнистии - ИФ)", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты 5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам:  5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 до подачи декларации. При этом законопроекты предлагают установить, что даже если лицо не подаст декларации и не уплатит сбор, часть его активов будет подлежать автоматической легализации в рамках налоговой амнистии, добавила она. В частности, речь идет об активах на сумму до 400 тыс. грн, квартире общей площадью до 120 кв. м или доме площадью до 240 кв. м, нежилой недвижимости до 60 кв. м, а также земельном участке и транспортном средстве, которые должны также отвечать ряду критериев.

 

Теги: #налоги #амнистия
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