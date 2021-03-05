Обвинения США против Коломойского могут стать основанием для открытия дела НАБУ – адвокат

Автоматически применить ограничительные меры в Украине к Игорю Коломойскому вслед за санкциями США нельзя, но законной альтернативой развития событий может рассматриваться открытие против Коломойского уголовного производства за коррупционные преступления, основанием которых может быть заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, считает управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский.

"Такие уголовные производства подследственны Национальному антикоррупционному бюро Украины. Расследованием других преступлений могут заниматься Государственное бюро расследований либо СБУ. Таким образом, последнее слово остается за нашими правоохранительными органами", – сказал он в комментарии Энергореформе в пятницу.

Адвокат спрогнозировал, что вслед за объявленными санкциями, исходя из опыта применения предыдущих санкционных пакетов, денежные средства олигарха, скорее всего, будут заморожены, а недвижимость, находящаяся на территории США, арестована. "Автоматически применить к Коломойскому эти же ограничительные меры в Украине, согласно украинскому закону "О санкциях", представляется затруднительным", – отметил Соколовский.

По его словам, возложить персональные санкции на граждан Украины можно только за осуществление террористической деятельности, как это было в случае Виктора Медведчука и Тараса Козака.

"Это основание – единственный возможный правой вариант применения существенных ограничительных мер к гражданам нашей страны без решения суда. Хотя Игорь Валерьевич и сам заявлял, что имеет несколько иностранных паспортов, официально он не лишен украинского гражданства. Таким образом, по закону "О санкциях" привлечь его к ответственности будет крайне сложно", – пояснил адвокат.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.