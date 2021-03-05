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20:20 05.03.2021

Наибольшим доверием среди политиков пользуются Зеленский, Кличко, Притула и Гройсман - опрос КМИС

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Наибольшим доверием среди политиков пользуются Зеленский, Кличко, Притула и Гройсман - опрос КМИС

Среди украинских политиков наибольшим уровнем доверия со стороны населения пользуются Владимир Зеленский (доверяют 39,5% украинцев), Виталий Кличко (33,8%), Сергей Притула (31,6%) и Владимир Гройсман (31%), свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии с 23 февраля по 1 марта 2021 года.

Согласно результатам опроса, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 39,5% украинцев, при этом 54,3% - не доверяют (баланс доверия-недоверия составляет -14,7%); киевскому мэру Виталию Кличко доверяют 33,8%, не доверяют - 52,8% (баланс -19%); общественному активисту, волонтеру и телеведущему Сергею Притуле доверяет 31,6%, не доверяют - 34% (баланс -2,3%); экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 31% , не доверяют - 53,1% (баланс -22,1%); спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 28 3%, не доверяют - 30,6% (баланс -2,3%).

При этом, народному депутату Юлии Тимошенко доверяют 26,3% украинцев, не доверяют 67,6% (баланс доверия-недоверия -41,3%); нардепу Юрию Бойко доверяют - 24,6%, не доверяют - 52,2% (баланс -27,6%), экс-нардепу Олегу Ляшко доверяют 23,2%, не доверяют - 69,5% (баланс -46,3%), Игорю Смешко доверяют 22,4%, не доверяют 22,6% (баланс -0,2%), пятому президенту Петру Порошенко доверяют - 21,9%, не доверяют 73,5% (баланс -51,6%).

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

Если сравнивать процент доверия к политику, с аналогичным показателем в январе 2021 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае В. Зеленского - рост с 35,6% до 39,5%, С. Притулы - рост с 27,3% до 31,6%, Ю. Бойко - снижение с 28,9% до 24,6%, В. Медведчука - снижение с 19,6% до 16,2%, И. Палицы - снижение с 5,3% до 3% .

Отмечается, что респондентам также задавался аналогичный вопрос о доверии к лидерам других государств.

Как оказалось, больше украинцев - 30,3% - доверяют Александру Лукашенко, при этом 56,8% не доверяют ему, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -26,5%. Причем по сравнению с январем 2021 года уровень доверия к нему снизился.

Джо Байдену доверяют 29,4% украинцев, а не доверяют - 25,5%. Его баланс положительный и составляет, соответственно, + 3,9%. По сравнению с январем 2021 года существенных изменений не наблюдается.

Хуже всего украинцы относятся к В. Путину - 82,4% ему не доверяют против 10,8% тех, кто доверяет (баланс - -71,6%).

Опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии с 23 февраля по 1 марта 2021 года методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

 

Теги: #кмис #опрос #рейтинг
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