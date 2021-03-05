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19:09 05.03.2021

В Офисе президента Украины заявили о необходимости введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

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В Офисе президента Украины заявили о необходимости введения США дополнительных комплексных санкций против РФ

Заместитель руководителя Офиса президент Юлия Свириденко указала на необходимость введения США дополнительных комплексных санкций против РФ.

"Было бы очень хорошо, если бы США рассмотрели возможность введения дополнительных комплексных санкций до завершения войны в Украине, и они должны оставаться до того времени, пока Восток Украины и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", - сказала она на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.

Свириденко добавила, что эти санкции должны включать Северный поток 2.

"Это экзистенциальный фактор для безопасности Украины", - указала она.

Теги: #рф #санкции #сша
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