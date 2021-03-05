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19:05 05.03.2021

"Укроборонпром" начал служебное расследование о деятельности заместителя гендиректора госконцерна Морозова

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"Укроборонпром" начал служебное расследование о деятельности заместителя гендиректора госконцерна Морозова

Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование с целью проверки информации, озвученной в четверг, 4 марта, во время пленарного заседания Верховной Рады касательно деятельности заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.

"Нардеп от депутатской группы "Довира" Андрей Кот заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украина убытки", - сообщает пресс-служба госконцерна.

Так, целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в отношении Морозова.

"Государственный концерн "Укроборонпром" находится на этапе реформы, призванной, в частности, "свести на нет" хотя бы мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора", - сказано в сообщении.

На время служебного расследования Морозов будет в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

Отмечается, что о результатах служебного расследования будет сообщено дополнительно.

Теги: #расследование #укроборонпром
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