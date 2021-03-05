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19:06 05.03.2021

В СММ ОБСЕ зафиксировали около 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

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В СММ ОБСЕ зафиксировали около 50 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает констатировать отсутствие соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, сообщается на сайте международной организации.

"СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 102 таких нарушения", - указано в ежедневном отчёте международной организации, опубликованном на сайте ОБСЕ вечером 5 марта.

При этом сообщается, что впервые за последние четыре дня сотрудники миссии стали свидетелями эскалации в Луганской области.

"Миссия зафиксировала 36 нарушений режима прекращения огня в Луганской области. За предыдущий отчетный период в этой области не зафиксировано ни одного такого нарушения", - сообщают в ОБСЕ.

Согласно данным отчёта, на протяжении предыдущих суток сотрудники СММ ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской (Луганская область), Золотого (Луганская область) и Петровского (Донецкая область), а также на 3 КПВВ и 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что свобода передвижения СММ была по-прежнему ограничена.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 3 836 взрывов, 1 310 пролетевших неопределенных боеприпасов, 110 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 909 очередей и выстрелов.

 

Теги: #обсе #донбасс
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