Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину

В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, который отбыл полный срок заключения во временно оккупированном Крыму и в РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Глеб Шаблий был осужден по так называемому делу "крымских диверсантов".

10 ноября 2016 года в ФСБ России заявили, что в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Шаблия приговорили к пяти годам колонии по ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч.1 ст.222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства) на пять лет колонии.