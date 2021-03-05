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18:50 05.03.2021

Стефанчук о санкциях США против Коломойского: реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов

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Стефанчук о санкциях США против Коломойского: реакция Зеленского будет принципиальной к любому из олигархов

Реакция президента Украины Владимира Зеленского будет принципиальной в отношении к любому из олигархов, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя введение США санкций против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского.

"Я хочу подтвердить, что политика президента Зеленского сводится к тому, что все должны быть равны перед законом и не может быть людей, которые вводят для государства другие правила, чем введены законодательством Украины. Вы видите, как он демонстрировал это и относительно того, когда были введены санкции относительно народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, и по его решительной реакции по введению санкций против одного из олигархов Виктора Медведчука и связанного с ним народного депутата Козака", - сказал он на онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США и Ялтинской Европейской Стратегией, в пятницу.

Стефанчук выразил надежду, что подобной реакция президента будет и на введение санкций против Коломойского.

"Я думаю, что аналогическая принципиальная реакция будет к любому из олигархов, независимо от его фамилии и места пребывания в Украине, потому что направление, которое демонстрирует президент Украины, это возвращение у украинцев доверия к государству, государственным институциям, и что очень для нас определяющее - к правовой системе Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.

Теги: #стефанчук #санкции #коломойский
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