События

18:04 05.03.2021

Порошенко о санкциях США против Коломойского: обоснованное решение Вашингтона, вызванное в основном бездействием Зеленского

2 мин читать
Порошенко о санкциях США против Коломойского: обоснованное решение Вашингтона, вызванное в основном бездействием Зеленского

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко назвал введение США санкций против бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского сильным и обоснованным решением, вызванным в значительной степени бездействием президента Украины Владимира Зеленского.

"То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца "Приватбанка". Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны. Сейчас настал момент истины для Зеленского: или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина?" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при поддержке Коломойского, президент Зеленский "должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина".

"Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам. Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", - отметил Порошенко.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

Теги: #порошенко #санкции #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 05.03.2021
Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали власть начать реальную борьбу с олигархами

Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали власть начать реальную борьбу с олигархами

18:00 05.03.2021
Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

17:02 05.03.2021
Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

16:27 05.03.2021
Санкции США против Коломойского показывают, что украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине - Рудик

Санкции США против Коломойского показывают, что украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине - Рудик

16:19 05.03.2021
Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

16:03 05.03.2021
США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

15:42 05.03.2021
Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

04:16 05.03.2021
США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России

22:13 04.03.2021
Спецдокладчик ООН призвал Совбез ввести против военных Мьянмы санкции и оружейное эмбарго

Спецдокладчик ООН призвал Совбез ввести против военных Мьянмы санкции и оружейное эмбарго

18:49 04.03.2021
Группа из 40 сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Группа из 40 сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ запретила Джемилеву въезд в Крым до 2034 года

На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ запретила Джемилеву въезд в Крым до 2034 года

Украина и Израиль намерены расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства - Посольство

В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, тяжело ранен боец ВСУ

На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

Конгрессмен из Калифорнии подал в суд на Трампа из-за январских беспорядков в Капитолии

Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Дело группы "черных" лесорубов, в которую входили патрульные, направлено в суд

В зоне ООС вакцинировались от COVID-19 уже 1030 военных

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА