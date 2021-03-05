Порошенко о санкциях США против Коломойского: обоснованное решение Вашингтона, вызванное в основном бездействием Зеленского

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко назвал введение США санкций против бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского сильным и обоснованным решением, вызванным в значительной степени бездействием президента Украины Владимира Зеленского.

"То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг - обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца "Приватбанка". Токсическое воздействие Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года стало настоящей опасностью для страны. Сейчас настал момент истины для Зеленского: или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украина?" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при поддержке Коломойского, президент Зеленский "должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина".

"Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен "Квартала 95". Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам. Украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. Ему немедленно должны предъявить обвинения и подозрения и посадить его за решетку. Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", - отметил Порошенко.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.