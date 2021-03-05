Украина и Израиль намерены расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства - Посольство

Расширение существующих и поиск новых вариантов сотрудничества в сельскохозяйственной сфере между Украиной и Израилем стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Министром сельского хозяйства и развития села Израиля Алоном Шустером. Об этом сообщает Посольство Украины в соцсети Facebook.

«В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Израилем в аграрной сфере. В частности, Посол ознакомил израильского министра с изменениями в национальном законодательстве, касающиеся рынка земли, представил потенциал Украины в сфере агропромышленного комплекса и предложил ряд инициатив по активизации двустороннего сотрудничества в т.ч. на региональном уровне», - говорится в сообщении.

Стороны также договорились проработать организацию в ближайшее время ряда онлайн и оффлайн двусторонних мероприятий, направленных на расширение существующих и поиск новых направлений и вариантов сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.