В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Венгрии пришлось временно приостановить вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 препаратом компании AstraZeneca из-за технических проблем с оповещениями, сообщает газета Hungary Today.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что в программе оповещений о вакцинации произошел ряд технических сбоев. Некоторых жителей повторно вызвали на прививку уже после того, как они ее сделали, а другим предложили приехать в пункт вакцинации в сотнях километрах от их места жительства.

Орбан заявил, что программу пришлось приостановить на время проведения проверки. Устранением проблем займется специальная оперативная группа.

Кроме препарата AstraZeneca в Венгрии доступны другие вакцины, в том числе препарат от Pfizer, российская вакцина "Спутник V" и разработка китайской компании Sinopharm.

Власти страны надеются вакцинировать 70% населения к июню 2021 года. С начала пандемии в стране заразились более 410 тыс. человек, более 14,5 тыс. умерли. Первую прививку от коронавируса сделали 862 тыс. 953 человека.