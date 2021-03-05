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17:36 05.03.2021

На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

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На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской области приняла решение о введении дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация из-за COVID-19, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", приводит слова главы облгосадминистрации Анатолия Полоскова пресс-служба ОГА.

В частности, вводятся такие ограничительные мероприятия как:

- посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

- работа общепита (кроме адресной доставки и заказ на вынос)

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- деятельность непродовольственных рынков;

- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

- работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Сейчас местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.

Теги: #карантин #закарпатье
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