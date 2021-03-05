События

17:30 05.03.2021

Конгрессмен из Калифорнии подал в суд на Трампа из-за январских беспорядков в Капитолии

1 мин читать
Конгрессмен из Калифорнии подал в суд на Трампа из-за январских беспорядков в Капитолии

Член Палаты представителей от штата Калифорния Эрик Суолвелл подал иск против экс-президента США Дональда Трампа, его старшего сына и еще нескольких его союзников из-за беспорядков в Капитолии 6 января, сообщает The Hill.

В 65-страничном иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, демократ Суолвелл обвиняет Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего, члена Палаты представителей Мо Брукс от штата Алабама и адвоката Руди Джулиани в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении ряда федеральных законов и законов округа Колумбия.

"Ужасные события 6 января стали прямыми и предсказуемыми последствиями незаконных действий ответчиков. Таким образом, ответчики несут ответственность за последовавшие разрушения и за травмы (людей - ИФ)", - отмечается в иске.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Теги: #беспорядки #трамп #иск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:44 05.03.2021
Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас

Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас

18:32 03.03.2021
Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

08:06 03.03.2021
Американские законодатели вновь заинтересовались финансовой деятельностью Трампа

Американские законодатели вновь заинтересовались финансовой деятельностью Трампа

19:19 02.03.2021
Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

07:14 02.03.2021
Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

02:22 01.03.2021
Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"

Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению"

01:18 01.03.2021
Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

Трамп призывает немедленно реформировать систему проведения выборов в США

01:16 01.03.2021
Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

18:47 26.02.2021
В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

04:58 26.02.2021
Сенатор Макконнелл заявил, что готов поддержать кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году

Сенатор Макконнелл заявил, что готов поддержать кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ запретила Джемилеву въезд в Крым до 2034 года

На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ запретила Джемилеву въезд в Крым до 2034 года

Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали власть начать реальную борьбу с олигархами

Украина и Израиль намерены расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства - Посольство

Порошенко о санкциях США против Коломойского: обоснованное решение Вашингтона, вызванное в основном бездействием Зеленского

Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

В Венгрии из-за технических сбоев приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, тяжело ранен боец ВСУ

На Закарпатье на территориях с критической ситуацией с COVID-19 ужесточили карантинные ограничения

Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Дело группы "черных" лесорубов, в которую входили патрульные, направлено в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА