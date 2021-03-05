Гройсман заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил о готовности публично вакцинироваться от COVID-19 имеющейся в Украине вакциной и призвал политиков объединиться вокруг вопроса сохранения здоровья и жизни украинцев, которые сейчас переживают третью волну смертельного заболевания.

"Готов на личном примере вакцинироваться в прямом эфире вакциной, которая есть в Украине. Чтобы люди массово начали вакцинироваться. Чтобы люди были здоровы и главное – живые. Хочу обратиться к политикам: - отставьте свои ссоры и споры в сторону. Давайте объединимся вокруг того, чтобы помочь людям, чтобы мы вместе прошли пандемии, провели вакцинацию, и люди были здоровы", - заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".

Как отметил Гройсман, сегодня очевидно, что правительство провалило подготовку страны к прохождению пандемии, провалило кампанию по вакцинации. Но в том и задача публичных людей - исправить ситуацию.

"Я думаю о том, как тяжело болеют люди. Людям трудно, люди умирают. Больницы переполнены. И это никогда не закончится, если мы не примем ответственное решение. Понимаю, что многие боятся вакцинации, скептически относятся. Но это единственная возможность остановить пандемию. Я обращаюсь к политикам: если вы не способны объединиться вокруг этой идеи, то я не понимаю вокруг чего можно объединяться", - резюмировал Гройсман.