В зоне ООС вакцинировались от COVID-19 уже 1030 военных

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил сделали прививки от COVID-19 вакциной Covishield уже 1030 военных, из них 147 медработников, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины получили от Министерства здравоохранения Украины 14 тыс. доз вакцины Covishield, которая разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca и одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 медицинских работников", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Как сообщает медицинская служба, осложнений после вакцинации не отмечалось.

Для проведения кампании по вакцинации личного состава ВСУ, который выполняет боевые в составе ООС подготовлено 10 бригад по вакцинации. За каждым военнослужащим после проведения прививки осуществляется медицинское наблюдение в течение 30 минут.

Отмечается, что прививка от коронавирусной болезни COVID-19 проводятся на временных пунктах прививок, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц, где находятся военные врачебно-сестринские бригады и медицинских подразделений воинских частей.