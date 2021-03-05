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16:50 05.03.2021

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

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Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", 10 марта проведет презентацию документа под названием "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной".

"Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический Альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией", - цитирует пресс-служба форума слова из совместного обращения американских и украинских политиков, дипломатов, экспертов и общественных деятелей, инициированного Киевским форумом по безопасности и поддержанного украинскими и международными партнерами.

Организаторы подчеркивают, что само обращение не имеет аналогов в двусторонней практике, украинские и американские деятели обращаются к правительствам США и Украины с рекомендациями относительно повестки дня партнерства двух государств.

С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты.

Среди украинских подписантов обращения - председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского форума по безопасности и заместитель председателя Верховной Рады в 2014-2019 годах Оксана Сыроид, бывшие секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Клымпуш-Цинцадзе, народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" и другие.

Киевский Форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

 

Теги: #яценюк #форум #открой_украину
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