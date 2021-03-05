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16:27 05.03.2021

Санкции США против Коломойского показывают, что украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине - Рудик

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Санкции США против Коломойского показывают, что украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине - Рудик

Введение Соединенными Штатами санкций против бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского показывают, что украинская коррупция находит наказание скорее границей, чем в Украине, отметила лидер партии "Голос" Кира Рудик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Санкции США показывают, что украинская коррупция находит свое наказание скорее границей, чем в Украине. Пока в Украине не проведут полноценную судебную реформу, не реформируют суды, мы не можем надеяться на равную справедливость для всех украинцев", - подчеркнула Рудик.

Также она отметила, что "Голос" призывает правоохранительные органы обратить внимание на санкции против Коломойского и не тормозить уголовные дела.

 

Теги: #рудик #санкции #коломойский
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