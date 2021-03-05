События

16:22 05.03.2021

SkyUp 8 марта выполнит рейс из Тель-Авива в Киев

1 мин читать
SkyUp 8 марта выполнит рейс из Тель-Авива в Киев

Авиакомпания SkyUp (Киев) 8 марта выполнит рейс из Тель-Авива (Израиль) в Киев.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, вылет из Тель-Авива запланирован на 15:25 по местному времени. В международный аэропорт "Борисполь" рейс прибывает в 18:45.

Билеты доступны только для граждан Украины.

В настоящее время Израиль в соответствии с перечнем стран со значительным распространением Covid-19 , составленным Министерством здравоохранения Украины, отнесен к "красной" зоне. Это означает, что после прибытия из этой страны необходима обсервация/самоизоляция на протяжении 14 дней или негативный ПЦР-тест.

Кроме SkyUp, эвакуационные рейсы по маршруту "Киев - Тель-Авив – Киев" 8 и 10 марта планирует выполнить авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Теги: #skyup #тель_авив
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 24.02.2021
МАУ возобновляет рейсы в Баку, SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

МАУ возобновляет рейсы в Баку, SkyUp выполнит рейсы в Ташкент

10:52 16.02.2021
Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

18:36 15.02.2021
SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию - министр инфраструктуры

SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию - министр инфраструктуры

14:24 15.02.2021
SkyUp ожидает разрешения на пролет для осуществления рейса из Занзибара в Киев, к переговорам подключена Госавиаслужба

SkyUp ожидает разрешения на пролет для осуществления рейса из Занзибара в Киев, к переговорам подключена Госавиаслужба

17:14 25.01.2021
SkyUp начинает набор новых экипажей

SkyUp начинает набор новых экипажей

10:04 15.01.2021
SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для различных тарифов

SkyUp увеличивает вес ручной клади и обновляет правила ее перевозки для различных тарифов

16:27 10.12.2020
SkyUp может высадить пассажира за отказ оставаться в маске течение полета

SkyUp может высадить пассажира за отказ оставаться в маске течение полета

11:24 09.12.2020
Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

Суд Тель-Авива отклонил приостановление рассмотрения иска ПриватБанка против его экс-владельцев касательно присвоения $600 млн

16:17 24.11.2020
SkyUp начнет полеты по направлению Киев-Берлин с 29 марта 2021г

SkyUp начнет полеты по направлению Киев-Берлин с 29 марта 2021г

15:45 20.10.2020
SkyUp запускает формат коротких путешествий CityBreak в Дубае

SkyUp запускает формат коротких путешествий CityBreak в Дубае

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

Эпидситуация во Львовской области ухудшается

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Пока США вводят санкции против Коломойского, Венедиктова продолжает его "отмазывать" – Шабунин

В зоне ООС вакцинировались от COVID-19 уже 1030 военных

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины 10 марта презентуют план стратегического партнерства

ВАКС отменил решение Печерского суда об изменении подследственности дела о расхищении газа "Нафтогаза"

Владелец Jeep готов отказаться от названия Cherokee на фоне критики индейцев - CEO

Чехия просит другие страны Европы о помощи в лечении пациентов с COVID-19

Санкции США против Коломойского показывают, что украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине - Рудик

Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США объявил о санкциях против Коломойского за его деятельность на посту главы Днепропетровской области – посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА