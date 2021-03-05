SkyUp 8 марта выполнит рейс из Тель-Авива в Киев

Авиакомпания SkyUp (Киев) 8 марта выполнит рейс из Тель-Авива (Израиль) в Киев.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, вылет из Тель-Авива запланирован на 15:25 по местному времени. В международный аэропорт "Борисполь" рейс прибывает в 18:45.

Билеты доступны только для граждан Украины.

В настоящее время Израиль в соответствии с перечнем стран со значительным распространением Covid-19 , составленным Министерством здравоохранения Украины, отнесен к "красной" зоне. Это означает, что после прибытия из этой страны необходима обсервация/самоизоляция на протяжении 14 дней или негативный ПЦР-тест.

Кроме SkyUp, эвакуационные рейсы по маршруту "Киев - Тель-Авив – Киев" 8 и 10 марта планирует выполнить авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).