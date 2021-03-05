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16:19 05.03.2021

Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

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Санкции США могут иметь серьезные последствия для активов Коломойского – замглавы энергокомитета Рады

Санкции, введенные США в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, являются неординарным политическим решением, которое может иметь серьезные последствия и для его активов, считает народный депутат (фракция "Батькивщина"), замглавы энергокомитета Рады Алексей Кучеренко.

"Когда США накладывают санкции, то это, собственно говоря, серьезные вещи, и они в соответствии с их законодательством далее могут распространяться и на активы. Тем более, если речь идет о коррупции. Я не хочу спешить с выводами, но уже понятно, что это неординарное политическое решение, которое точно не пойдет в позитив тому, в отношении кого оно принимается", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.

 

Теги: #сша #кучеренко #коломойский
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