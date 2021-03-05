Стерненко подал апелляцию на приговор по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета

Активист и блогер Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам лишения свободы по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича, подал обжаловал судебный приговор.

"Стерненко уже подал апелляцию! Она, среди прочего, приостанавливает вступление приговора в силу (ст. 400 УПК). Требуем немедленного освобождения из-под стражи", - указывается в сообщении на телеграм-канале Стерненко в пятницу.

Отмечается, что адвокаты активиста также работают над своими апелляционными жалобами.

В обнародованном тексте апелляционной жалобы Стерненко настаивает, что судья не совершил судебное рассмотрение всеобъемлюще, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, он заявил о нарушении судьей Уголовного процессуального кодекса и неверном применении норм Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Позже депутатская фракция "Голос" в Верховной Раде инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Стерненко.