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16:03 05.03.2021

США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

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США ввели санкции против Коломойского, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

"Это обозначение сделано в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо Игоря Коломойского, я публично объявляю следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жену Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа США в пятницу.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.

"Хотя это определение основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить озабоченность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", - отметил госсекретарь.

"Это обозначение подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые являются ключевыми на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире", - подчеркнул Блинкен.

Упомянутая статья 7031 закона об ассигнованиях на Госдепартамент, иностранные операции и связанные программы дает госсекретарю право лишать въезда в США должностных лиц иностранных правительств и их ближайших родственников, в отношении которых есть достоверная информация, что они замешаны в значительной коррупции (включая связанную с добычей природных ресурсов) или в грубом нарушении прав человека.

Исключением может быть въезд в США, если он будет способствовать достижению важных целей правоохранительных органов США или происходит в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН.

 

Теги: #сша #санкции #коломойский
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