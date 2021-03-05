Ткаченко назвал совпадением проведение Фестиваля борща в годовщину смерти Сталина

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что проведение Фестиваля борща 5 марта никак не связано с годовщиной смерти Иосифа Сталина.

"Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана "1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг… Выбранная нами, как организаторами, дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что организаторам не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать ценности.

"Мы пытаемся добиться, чтобы "Культура приготовления украинского борща" была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем именно сегодня Всеукраинскую онлайн-презентацию - рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что трансляция мероприятия запланирована на YouTube-канале "Института культуры Украины" и на Фейсбук-странице Минкультуры.