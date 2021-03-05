События

14:44 05.03.2021

Ткаченко назвал совпадением проведение Фестиваля борща в годовщину смерти Сталина

1 мин читать
Ткаченко назвал совпадением проведение Фестиваля борща в годовщину смерти Сталина

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что проведение Фестиваля борща 5 марта никак не связано с годовщиной смерти Иосифа Сталина.

"Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана "1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг… Выбранная нами, как организаторами, дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что организаторам не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать ценности.

"Мы пытаемся добиться, чтобы "Культура приготовления украинского борща" была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем именно сегодня Всеукраинскую онлайн-презентацию - рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что трансляция мероприятия запланирована на YouTube-канале "Института культуры Украины" и на Фейсбук-странице Минкультуры.

 

Теги: #сталин #борщ #фестиваль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 25.01.2021
Правоохранители не увидели пропаганды символики тоталитарного режима в портретах Ленина и Сталина в Новгород-Северском

Правоохранители не увидели пропаганды символики тоталитарного режима в портретах Ленина и Сталина в Новгород-Северском

10:17 23.12.2020
Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров

Борщ с вишнями победил в кулинарном соревновании украинских министров

11:00 21.12.2020
Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

10:47 07.10.2020
Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

Культура приготовления борща войдет в Национальный перечень нематериального культурного наследия – Минкультуры Украины

20:18 06.02.2020
В Киеве стартовал фестиваль американского кино "Независимость"

В Киеве стартовал фестиваль американского кино "Независимость"

04:47 28.09.2019
На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

14:09 20.07.2019
FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

13:19 11.07.2019
Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность, страх или ненависть - опрос КМИС

Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность, страх или ненависть - опрос КМИС

11:04 11.07.2019
Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

07:53 22.06.2019
Международный кинофестиваль второй раз пройдет в с. Бобрица на Киевщине

Международный кинофестиваль второй раз пройдет в с. Бобрица на Киевщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

Эпидситуация во Львовской области ухудшается

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

Участие США в "нормандском формате" может сыграть важную роль в завершении войны на Донбассе - Ермак

Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КС до установления прозрачных процессов отбора судей

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания профинансирует подготовку членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию в Украине

"Люстдорф" презентовал питьевую кашу под ТМ "Селянская"

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

"Золотого медведя" 71-го Берлинале получила картина румынского режиссера Раду Жуде

Эпидситуация во Львовской области ухудшается

Украинки на 8 марта больше всего хотели бы получить цветы, добрые слова и романтическое путешествие

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

Шмыгаль прогнозирует, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей составит 300-1200 грн

Участие США в "нормандском формате" может сыграть важную роль в завершении войны на Донбассе - Ермак

Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость Covid-19 будет расти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА