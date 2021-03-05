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14:22 05.03.2021

Великобритания профинансирует подготовку членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию в Украине

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Великобритания профинансирует подготовку членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию в Украине

Великобритания предоставит финансирование представительству Всемирной организации здравоохранения в Украине для подготовки членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию Украине, сообщило посольство страны в Украине.

"Этот проект позволит защитить более 58 тыс. медработников. Посол Мелинда Симмонс и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт встретились, чтобы обсудить ситуацию с пандемией и поддержку Великобритании", - отмечается в сообщении посольства в Twitter в пятницу.

Теги: #великобритания #бригады #финансирование
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