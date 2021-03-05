Эпидситуация во Львовской области ухудшается

Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией во Львовской области возвращается к показателям осени 2020 года, заявил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации (ОГА) Орест Чемерис.

"Эпидситуация ухудшается. Динамика тревожная, по числу подтвержденных случаев, по количеству вызовов неотложной помощи и госпитализированных с подозрением на коронавирус мы возвращаемся к уровню середины-конца октября 2020 года", - сказал он.

По данным Чемериса, за минувшие сутки в области обнаружили 644 новых больных с коронавирусом, в стационарах 1690 больных с Covid-19, занято 43% мест в больницах, 143 человека в реанимациях и 34 – на аппаратах ИВЛ.

"Мы вышли из карантина, активность населения возросла и мы ведем себя безответственно. Наихудшая ситуация по области во Львове, Дрогобыче и Дрогобычском районе", - отметил директор департамента.

Также он сообщил, что прививки от коронавируса уже получили 420 медиков, а на выходных вакцинация начнется в Червонограде, Самборе и Золочеве.