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14:12 05.03.2021

Эпидситуация во Львовской области ухудшается

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Эпидситуация во Львовской области ухудшается

Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией во Львовской области возвращается к показателям осени 2020 года, заявил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации (ОГА) Орест Чемерис.

"Эпидситуация ухудшается. Динамика тревожная, по числу подтвержденных случаев, по количеству вызовов неотложной помощи и госпитализированных с подозрением на коронавирус мы возвращаемся к уровню середины-конца октября 2020 года", - сказал он.

По данным Чемериса, за минувшие сутки в области обнаружили 644 новых больных с коронавирусом, в стационарах 1690 больных с Covid-19, занято 43% мест в больницах, 143 человека в реанимациях и 34 – на аппаратах ИВЛ.

"Мы вышли из карантина, активность населения возросла и мы ведем себя безответственно. Наихудшая ситуация по области во Львове, Дрогобыче и Дрогобычском районе", - отметил директор департамента.

Также он сообщил, что прививки от коронавируса уже получили 420 медиков, а на выходных вакцинация начнется в Червонограде, Самборе и Золочеве.

Теги: #эпидемситуация #львовская_область
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