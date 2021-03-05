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14:04 05.03.2021

Украинки на 8 марта больше всего хотели бы получить цветы, добрые слова и романтическое путешествие

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Украинки на 8 марта больше всего хотели бы получить цветы, добрые слова и романтическое путешествие

18% украинок ожидают цветы в подарок на Международный женский день 8 марта, 16% - проявления заботы, внимания и добрые слова, а 13% - романтическое путешествие, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-7 марта.

Далее, по ожиданиям женщин идут, ювелирные украшения (5%), романтический ужин (4%) и духи или косметика (4%). При этом, как отмечается в пресс-релизе КМИС, старый лозунг "книга - лучший подарок" потерял свою актуальность, и книга занимает одно из последних мест за все время измерений с 2009 года.

В ходе исследования также были опрошены мужчины на предмет желания их делать подарки, и по многим позициям они достаточно близки к желаниям женщин. Наибольшее несоответствие между желаниями женщин и планами мужчин (потенциальные "разочарование") по двум пунктам - это забота, внимание и доброе слово, которое желают получить 16% женщин, а хотят дать только 8% мужчин, а также романтическое путешествие, в которое хотят поехать 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать именно такой подарок.

Напротив, ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 5% женщин, и 9% мужчин намерены их дарить. Романтический ужин хотят получить в подарок 4% женщин, 7% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Автомобиль хотят в подарок 2,5% женщин, а хотели бы его подарить 5% мужчин. Остальные превышения "предложения" над "спросом" статистически незначимы.

По сравнению с 2019 годом почти втрое увеличилось количество женщин, которые хотели бы получить романтическое путешествие от мужчин (с 5% до 13%) и вдвое больше мужчин планируют это предложить (было 5%, стало 10%), однако несколько уменьшилось количество желающих цветы в подарок (с 23% до 18%).

С 10% до 5% уменьшилось количество мужчин, которым некому дарить подарки и с 13% до 12% уменьшилось количество женщин, которым не от кого получать подарки, но эта разница незначительна. То, что женщин, которым не от кого получать подарки выше, чем количество мужчин, которым некому дарить, является следствием того, что женщины живут в среднем на 10 лет дольше, чем мужчины.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории Крыма и Донбасса, которые временно контролируются властью Украины. Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, и 1,5% для показателей, близких к 5%.

Теги: #кмис #опрос #подарки #8_марта
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