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13:24 05.03.2021

Участие США в "нормандском формате" может сыграть важную роль в завершении войны на Донбассе - Ермак

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Участие США в "нормандском формате" может сыграть важную роль в завершении войны на Донбассе - Ермак

Участие США в Нормандской четвёрке и их принципиальная позиция по поддержке Украины могут сыграть позитивную роль урегулировании конфликта на Донбассе, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина рассчитывает на поддержку партнёров. Участие США в Нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе", - заявил Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" в пятницу.

В то же время Ермак отметил, что "решение о привлечении США к переговорам будет принимать сама Нормандская четверка".

"Но это не иллюзии или идеи. Это конкретные предложения, конкретные документы, в которых есть сегодняшняя повестка Украины, в которых есть план окончания войны", - сказал он.

Глава ОПУ также добавил, что "диалог о разрешении конфликта на Донбассе продолжается, и только принципиальная консолидированная позиция международных партнёров Украины может дать результат".

"Россия начала себя вести не как участник конфликта, а как модератор. Потому ЕС и США ввели санкции как за Донбасс, так и за Крым. Если Россия хочет остановить войну, на столе есть конкретный план. Ждём ответа от России. К тому же, если она будет ежедневно слышать об этом от всех, то будет результат, мы остановим войну в центре Европы", - подытожил Ермак.

 

Теги: #нормандский_формат #сша #ермак
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