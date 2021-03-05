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13:14 05.03.2021

Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость Covid-19 будет расти

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Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость Covid-19 будет расти

Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина в случае существенного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в марте 2021 года.

Согласно результатам опроса, за "жесткий" карантин при высоком уровне заболеваемости выступают 56% респондентов, при этом против высказались 41% опрошенных.

Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. В то же время почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта.

При этом с тем, что уровень заболеваемости Covid-19 в Украине растет, согласны 37% опрошенных. 34% считают, что уровень заболеваемости не меняется, 20% - что он снижается.

Основную ответственность за проведение вакцинации от коронавирусной инфекции 45% опрошенных возлагают на министра здравоохранения Украины. 22% опрошенных считают, что ответственность за вакцинацию несет президент Украины, 10-11% назвали ответственными Верховную Раду и главного санитарного врача. Премьер-министра ответственным считают 5% респондентов.

Опрос проводился 2-3 марта 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). Респонденты отбирались на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #карантин #опрос
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