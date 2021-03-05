Глава Великого национального собрания Турции отложил визит в Киев

Глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отложил визит в Киев.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, визит отложен "в связи с катастрофой военного вертолета в Турции и похоронами погибших в результате трагедии".

Как сообщалось, в провинции Битлис, Турция, произошло крушение вертолета ВС Турции. По информации Министерства обороны Турции, число погибших в результате составило 11 военнослужащих. В СМИ сообщают, что авиакатастрофа произошла 4 марта в послеобеденное время.