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12:06 05.03.2021

Глава Великого национального собрания Турции отложил визит в Киев

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Глава Великого национального собрания Турции отложил визит в Киев

Глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отложил визит в Киев.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, визит отложен "в связи с катастрофой военного вертолета в Турции и похоронами погибших в результате трагедии".

Как сообщалось, в провинции Битлис, Турция, произошло крушение вертолета ВС Турции. По информации Министерства обороны Турции, число погибших в результате составило 11 военнослужащих. В СМИ сообщают, что авиакатастрофа произошла 4 марта в послеобеденное время.

Теги: #перенос #турция #визит
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