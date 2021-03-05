События

12:15 05.03.2021

Украина хочет открыть посольства в Чили, Филиппинах и Гане, а также консульство в Мумбаи

2 мин читать
Украина хочет открыть посольства в Чили, Филиппинах и Гане, а также консульство в Мумбаи

Украина ведет работу по открытию ряда посольств и консульств в разных странах мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет создано посольство Украины в Республике Гана, это отвечает нашему курсу на постепенное укрепление позиций Украины в Африке", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, также будет открыто посольство Украины в Республике Филиппины. "Страна очень сложная, с ней надо работать для того, чтобы она более благосклонно относилась к украинским инициативам в международных организациях, прежде всего в ООН. Кроме того, мы пошли в Филиппины, потому что видим большую заинтересованность украинского бизнеса для торговли с этой страной", - указал министр.

Кулеба отметил, что полноценным посольством станет посольство Украины в Чили, которое сейчас является отделением посольства другой страны. Также будет создано генеральное консульство Украины в городе Мумбаи, Индия. "Мумбаи является огромным бизнес-центром, там тоже есть огромные возможности для украинского бизнеса, для привлечения инвестиций в Украину, и мы идем туда, чтобы развивать эту тему", - пояснил он.

Будет открыто генеральное консульство Украины во Вроцлаве, Республика Польша.

"Мы уже начали его формирование, туда мы идем для того, чтобы еще эффективнее и лучше помогать украинским гражданам, которые работают или учатся, или живут в Республике Польша", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, будет открыто консульство Украину в Сигету-Мармацией в Румынии.

"Эти новые представительства в целом - это новые дополнительные возможности защищать интересы украинского государства, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, как министр, что эти посольства и консульства будут быстро созданы, что мы назначим туда профессиональных людей. И я рад, что, несмотря на все трудности, за счет повышения эффективности работы дипломатической службы мы можем не сворачивать, а наоборот расширять свое присутствие в мире, укреплять позиции Украины на международной арене", - сказал Кулеба.

Теги: #планы #консульство #посольства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:43 02.03.2021
США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России

США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России

01:16 01.03.2021
Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

Трамп не исключил, что снова будет бороться за пост президента США

15:27 24.02.2021
Windrose в 2021 году планирует расширить карту внутренних полетов по Украине минимум до 10 аэропортов

Windrose в 2021 году планирует расширить карту внутренних полетов по Украине минимум до 10 аэропортов

16:39 23.02.2021
Украина выразила протест РФ в связи с покушением на убийство сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге - МИД

Украина выразила протест РФ в связи с покушением на убийство сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге - МИД

13:52 22.02.2021
Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

Минцифры в 2021 году планирует привлечь в "Дию" около 6 млн украинцев – первый замглавы ведомства

05:15 21.02.2021
Трамп по-прежнему отдыхает на гольф-курорте, избегает политиков и строит планы на промежуточные выборы в США

Трамп по-прежнему отдыхает на гольф-курорте, избегает политиков и строит планы на промежуточные выборы в США

20:43 19.02.2021
"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

16:36 19.02.2021
В Петербурге гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника

В Петербурге гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника

17:58 18.02.2021
В Ивано-Франковске открылось почетное консульство Хорватии

В Ивано-Франковске открылось почетное консульство Хорватии

11:33 18.02.2021
"Нафтогаз" намерен в 2021-2025 инвестировать в добычу $7,3 млрд, нарастить запасы в 1,8 раза

"Нафтогаз" намерен в 2021-2025 инвестировать в добычу $7,3 млрд, нарастить запасы в 1,8 раза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

Участие США в "нормандском формате" может сыграть важную роль в завершении войны на Донбассе - Ермак

Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КС до установления прозрачных процессов отбора судей

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Задержан полицейский чиновник из Каменского, организовавший "крышевание" бизнесменов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинки на 8 марта больше всего хотели бы получить цветы, добрые слова и романтическое путешествие

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

Шмыгаль прогнозирует, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей составит 300-1200 грн

Участие США в "нормандском формате" может сыграть важную роль в завершении войны на Донбассе - Ермак

Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость Covid-19 будет расти

Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в ВСП и КС до установления прозрачных процессов отбора судей

В Украине на выходных будет прохладно, с ночными заморозками, в субботу во многих областях выпадет снег

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Молдова получила первую партию вакцины от COVID-19 по системе COVAX

Депутаты отправили представление в КС по отмене решения Рады о назначении Шкарлета главой МОН - Совсун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА