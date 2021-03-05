В Украине на выходных будет прохладно, с ночными заморозками, в субботу во многих областях выпадет снег

В ближайшие сутки, 6 марта, в Украину продолжит поступать холодный воздух с севера Европы и температура воздуха снизится, а ночью и утром в большинстве областей, кроме северо-запада и крайнего юга, выпадет снег, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в субботу по всей в Украине, кроме северных и большинства западных областей, ожидаются снегопады, на юге с дождем, в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами значительный снег; днем без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, ночью в южных, днем в западных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в южных и восточных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах на протяжение суток 8-13° мороза.

В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 6 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,4 градусов тепла в 1995 году, а самая низкая - ночью на отметке 16,7 градусов мороза в 1964 году.

В воскресенье, 7 марта, в Украине без осадков, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, по всей Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 11° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° тепла.