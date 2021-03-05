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12:19 05.03.2021

Молдова получила первую партию вакцины от COVID-19 по системе COVAX

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Молдова получила первую партию вакцины от COVID-19 по системе COVAX

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Молдову в ночь на пятницу по системе COVAX, республика стала первой страной в Европе, получившей вакцину в рамках этой инициативы Евросоюза, сообщила президент Майя Санду.

"14 400 доз вакцины AstraZeneca помогут нам продолжить иммунизацию медицинского персонала и снизить распространение вируса. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы граждане Молдовы получали как можно быстрее и больше бесплатных вакцин против COVID-19", - сообщила Санду в социальных сетях.

По ее словам, "независимо от компании-производителя, одобренные вакцины являются эффективным решением против COVID-19 и снижают частоту заболеваний".

Посол ЕС в Молдове Петер Михалко отметил в социальных сетях, что "Евросоюз продолжит поддержку Молдовы в борьбе с COVID-19. "Это важная поддержка для продолжения вакцинации, ЕС был и будет надежным партнером Молдовы в этом процессе", - сказал он.

Платформа COVAX - это партнерство Альянса по вакцинам (GAVI), Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Коалиции за инновации в эпидемиологической подготовке (CEPI). Ее цель - ускорить разработку, производство и справедливый доступ к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19.

В настоящее время в Молдове официально зарегистрированы 10 вакцин разных производителей Pfizer Biontech, AstraZeneca - UK, AstraZeneca - Sk Bio, AstraZeneca - SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center ("Спутник" V), CanSinoBio.

Вакцинацию от коронавируса в Молдове проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медработников и соцработников.

На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки получат люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и работники тюрем - в общей сложности около 733 тыс. человек.

Третий этап, на котором будут вакцинировать все остальное население, может занять больше года - до тех пор, пока в республике не сформируется коллективный иммунитет. Сроки зависят от скорости производства вакцин и от того, когда их доставят в Молдову.

Теги: #молдова #вакцина #covax
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