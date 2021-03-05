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12:09 05.03.2021

С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 8,8% населения

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С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 8,8% населения

Гриппом и ОРВИ в Украине в период с 28 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года переболело 8,8% населения, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, за неделю с 22 по 28 февраля в Украине заболели 187,2 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 492,7 на 100 тыс. населения, что на 2% выше рассчитанного для Украины эпидпорога.

С начала эпидсезона госпитализированы 73,424 тыс. человек, 31,8% из которых – дети. Против гриппа вакцинировано 191,289 тыс. человек, из них 789 человек - на прошлой неделе.

Теги: #орви #грипп
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