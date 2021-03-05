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11:54 05.03.2021

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19

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Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, находятся в "красной" зоне по ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения в пятницу.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону, в частности, входят Словакия (562 случая заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Венгрия (451,7), Молдова (378,5), Польша (316,9).

В "зеленую" вошли Румыния (211,1 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Беларусь (207,2) и РФ (117,6).

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (239,6). Всего – 55 стран.

Среди стран "красной" зоны также Чехия, Черногория, Израиль, Словения, Латвия, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, США, Испания, Болгария, Литва.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Великобритания, Греция, Швейцария, Турция, Грузия, Германия, Дания, Канада, Индия и Египет.

Теги: #covid_19 #украина #соседи
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