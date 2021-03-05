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11:49 05.03.2021

УИНП призывает задуматься над смыслом праздника 8 марта

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УИНП призывает задуматься над смыслом праздника 8 марта

В Украинском институте национальной памяти (УИНП) считают, что дискуссия, стоит ли 8 Марта оставлять выходным днем, не столь важна, как то, какими смыслами будет наполнена эта дата.

"Традиция празднования отдельной даты, которая бы акцентировала внимание на отсутствии равенства между мужчинами и женщинами (прежде всего в вопросах избирательных и трудовых прав), появляется в начале ХХ века в США по инициативе местных феминисток и социалисток. Полноценно на международном уровне этот день отмечается с 1975 года, когда ООН приняла соответствующее решение", - говорится в сообщении пресс-службы УИНП.

В ведомстве подчеркнули, что к появлению этого дня СССР не имел никакого отношения, поэтому это не коммунистический и не советский праздник, хотя позже он вошел в своеобразный "канон праздников советского человека".

"Дискуссия, стоит ли 8 Марта оставлять выходным днем, не столь важна, как то, какими смыслами будет наполнена эта дата. Будет ли продолжаться советская и постсоветская традиция "праздника весны и красоты"? Будет ли это возможность поразмышлять, какие права получили женщины в мире за более, чем 112 лет, после того как в США впервые был провозглашен Национальный женский день", - отмечают в Институте.

УИНП подчеркивает, что выхолащивание сути 8 марта в СССР - вполне закономерное, "ведь в тоталитарной стране не шла речь о реальной и последовательной борьбе за права человека".

"То, способны ли мы сегодня на уровне публичных обсуждений качественно изменить фокус в подходе к этому международному дню, - также является индикатором движения нашей страны от советского прошлого к зрелому европейскому обществу… Поэтому 8 марта - хороший повод осмыслить, в чем реальность отличается от деклараций, где действительно есть прогресс, а в чем украинские женщины до сих пор вынуждены отстаивать свои права", - добавляют в Институте.

Теги: #8_марта #уинп
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