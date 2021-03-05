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11:34 05.03.2021

Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19

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Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19

Из 10 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"На 10 тыс. у нас было зафиксировано 126 реакций (1,2%). Это незначительные аллергические реакции, например, покраснение кожи в месте укола, повышение температуры до 37-38,5 градусов, которое длится несколько часов",- сказал он.

Министр пояснил, что указанные реакции – это индивидуальные особенности человека, они появляются при введении любого иммунобиологического препарата.

 

Теги: #вакцинация #аллергия
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