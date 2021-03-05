Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19
Из 10 тыс. вакцинаций от COVID-19 в Украине зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.
"На 10 тыс. у нас было зафиксировано 126 реакций (1,2%). Это незначительные аллергические реакции, например, покраснение кожи в месте укола, повышение температуры до 37-38,5 градусов, которое длится несколько часов",- сказал он.
Министр пояснил, что указанные реакции – это индивидуальные особенности человека, они появляются при введении любого иммунобиологического препарата.