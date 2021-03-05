События

11:09 05.03.2021

Из санкционного списка ЕС исключены Табачник и Арбузов

1 мин читать
Из санкционного списка ЕС исключены Табачник и Арбузов

Совет ЕС исключил из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президенства Виктора Януковича, к которым ЕС применил санкции в виде замораживание активов за незаконное присвоении государственных средств - экс-премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Соответствующее решение, в соответствии с которым для остальных санкции продлены еще на один год, до 6 марта 2022 года, обнародовано в Официальном журнале ЕС.

Таким образом в списке остались: экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение продлить санкции в четверг, 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многие из них решение ЕС в отношении санкций оспаривали в Европейском суде, выигрывая дела.

Теги: #ес #табачник #списки #арбузов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 05.03.2021
Украина передала ЕС список людей, которых считает виновными в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Украина передала ЕС список людей, которых считает виновными в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

10:51 05.03.2021
Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

00:32 05.03.2021
ЕС ставит цель укрепить свое социальное измерение к 2030 году

ЕС ставит цель укрепить свое социальное измерение к 2030 году

15:58 04.03.2021
Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

22:30 03.03.2021
ЕС осуждает действия военных в Мьянме

ЕС осуждает действия военных в Мьянме

22:02 03.03.2021
ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

14:21 03.03.2021
Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций по РФ в связи с украинской ситуацией

Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций по РФ в связи с украинской ситуацией

14:20 03.03.2021
Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

13:58 03.03.2021
Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

13:29 03.03.2021
Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Задержан полицейский чиновник из Каменского, организовавший "крышевание" бизнесменов

Винницкая и Закарпатская области на грани вхождения в "красную" зону - глава Минздрава

Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

ТКГ все больше напоминает театр абсурда из-за позиции РФ - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Депутаты отправили представление в КС по отмене решения Рады о назначении Шкарлета главой МОН - Совсун

С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 8,8% населения

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19

Суд не отменил подозрение Татарову - источник

"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

УИНП призывает задуматься над смыслом праздника 8 марта

Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19

Задержан полицейский чиновник из Каменского, организовавший "крышевание" бизнесменов

Винницкая и Закарпатская области на грани вхождения в "красную" зону - глава Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА