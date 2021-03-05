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11:03 05.03.2021

Российские наемники на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали 6 танков и 3 гаубицы – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали 6 танков и 3 гаубицы – штаб ООС

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщила о нарушениях со стороны российских наемников в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает штаб ООС.

"Несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, вооруженные формирования РФ и ее наемники передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружения и военную технику и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В частности, на полигоне в районе населенного пункта Новоселовка с нарушением линии разведения были размещены 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ.

 

Теги: #рф #оос #техника
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