Украина передала ЕС список людей, которых считает виновными в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Украина передала Европейскому Союзу список людей, которых считает виновными в нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, и будет прикладывать все усилия для того, чтобы санкции ЕС против них были применены уже в текущем 2021 году, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Санкции реальны. Мы передали список людей, которых мы считаем виновными в нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму и, безусловно, мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы эти санкции были применены уже в этом году, поскольку нарушения прав человека в Крыму являются системными и вопиющими", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Министр также заверил, что Украина заинтересована в продолжении санкций относительно людей из орбиты экс-президента Виктора Януковича, поскольку они совершили преступления перед Украинским государством и украинскими гражданами.

"Вы знаете, что из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина этого в том, что действительно нет ощутимого прогресса в расследованиях их дел в Украине конкретно по этим людям. И мы поставили этот вопрос перед нашими правоохранительными органами - поскольку Министерство иностранных дел не ведет расследований - о том, что необходимо ускорять эту работу для того, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продолжения санкций. И надеюсь, что наши коллеги и правоохранительных органов нас услышали", - сказал Кулеба.